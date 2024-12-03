Смерть на заснеженной трассе: молодой человек стал жертвой ДТП в Приморье

Два человека пострадали и один погиб в аварии на федеральной трассе «Уссури» в Черниговском районе Приморья. По версии полицейских, причиной трагедии стало то, что водитель не учёл сложные дорожные условия после выпавшего снега, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
По версии полиции, мужчина на Daihatsu Terios не учёл, что дорога покрыта слоем снега, развил слишком высокую для таких условий скорость и не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел на встречную полосу, развернулся и задней частью врезался в едущий навстречу грузовичок Mitsubishi Faghter.
В результате 53-летний водитель Daihatsu и двое его пассажиров 17-ти и 19-ти лет попали в больницу с различными травмами. К сожалению, старшего парня спасти не удалось — в течение суток он скончался в реанимации.
Полиция начала проверку по факту смертельного ДТП. Уже установлено, что водитель Daihatsu Terios имеет стаж управления автомобилями 24 года. В этом году к ответственности за нарушение ПДД его не привлекали.