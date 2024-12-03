Смерть на заснеженной трассе: молодой человек стал жертвой ДТП в Приморье

Два человека пострадали и один погиб в аварии на федеральной трассе «Уссури» в Черниговском районе Приморья. По версии полицейских, причиной трагедии стало то, что водитель не учёл сложные дорожные условия после выпавшего снега, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.