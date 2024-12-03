Трех человек увезли в больницу после пожара в однокомнатной квартире в Петербурге

3 декабря в 00:05 на пульт спасателей поступил сигнал о возгорании в доме 1к1 на улице Крыленко. Прибывший на место состав обнаружил объятую огнем однокомнатную квартиру. О подробностях ночного происшествия в Невском районе сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу.
— В результате обгорела обстановка на площади 1,5 квадратных метра. Не обошлось без пострадавших. Три человека увезли в больницу, — рассказали в ведомстве.
Пожар потушили в 00:26. Его ликвидацией занимались 15 спасателей с привлечением трех спецмашин.
Ранее SPB.KP.RU рассказывал, как сотрудники Росгвардии примчались в Тихвин, где огонь вспыхнул в квартире на Чернышевской улице. Они ворвались в парадную, из которой шел черный дым, и эвакуировали жильцов. К этому времени на адрес приехали пожарные. Среди спасенных оказалась женщина и ее 13-летняя дочь. Они успели выбежать из дома в легкой одежде. Их посадили в служебную машину, где они рассказали, что в жилье остались два кота.