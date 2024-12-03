Трех человек увезли в больницу после пожара в однокомнатной квартире в Петербурге

Ранее SPB.KP.RU рассказывал, как сотрудники Росгвардии примчались в Тихвин, где огонь вспыхнул в квартире на Чернышевской улице. Они ворвались в парадную, из которой шел черный дым, и эвакуировали жильцов. К этому времени на адрес приехали пожарные. Среди спасенных оказалась женщина и ее 13-летняя дочь. Они успели выбежать из дома в легкой одежде. Их посадили в служебную машину, где они рассказали, что в жилье остались два кота.