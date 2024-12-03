В Краснодарском крае в реке Эльбузд погибло порядка 400 тыс. особей серебряного карася

При этом специалисты не выявили фактов строительства в районе водоема, нарушений в области рыболовства, внедрения новых технологических процессов или осуществления иной деятельности, оказывающей неблагоприятное воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания. Насосные системы и перекачивающие устройства там также не были обнаружены.