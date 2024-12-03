В Краснодарском крае в реке Эльбузд погибло порядка 400 тыс. особей серебряного карася

Информация о массовой гибели рыбы в реке Эльбузд появилась в социальных сетях в конце ноября. Сообщалось также о стремительном сокращении уровня воды в водоеме в течение нескольких дней.
«В ходе обследования на участке водного объекта в 1,73 км юго-восточнее села Алексеевское Кущевского района Краснодарского края выявлен замор водных биологических ресурсов. Погибшие водные биологические ресурсы — карась серебряный в количестве 396 200 экземпляров находились в пересохшем русле реки. Длина указанного участка водного объекта около 50 м, ширина — от 1 до 7 м», — говорится в ответе на запрос ТАСС за подписью Драло.
По данным управления, массовый замор рыбы произошел из-за неблагоприятных условий окружающей среды, а именно длительного отсутствия осадков и снижения уровня воды в реке до полного ее пересыхания. На момент обследования ложе реки было пересохшим, вода в нем практически отсутствовала. Прибрежная защитная полоса заросла камышом и рогозом.
При этом специалисты не выявили фактов строительства в районе водоема, нарушений в области рыболовства, внедрения новых технологических процессов или осуществления иной деятельности, оказывающей неблагоприятное воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания. Насосные системы и перекачивающие устройства там также не были обнаружены.