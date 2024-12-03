Жителя Камчатки признали виновным в финансировании терроризма

«Приговором Тихоокеанского флотского военного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в тюрьме первых трех лет, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.