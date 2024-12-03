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Жителя Камчатки признали виновным в финансировании терроризма

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Гражданин одной из республик Средней Азии, проживающий на Камчатке, признан виновным в финансировании терроризма. Он приговорен к 8 годам заключения, сообщает УФСБ России по региону.

Источник: РИА "Новости"

Как установлено следствием, иностранный гражданин перевел денежные средства на счет установленного участника международной террористической организации для ведения вооруженной борьбы по мотивам радикальных религиозных убеждений на территории Сирийской Арабской Республики.

«Приговором Тихоокеанского флотского военного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в тюрьме первых трех лет, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

ФСБ