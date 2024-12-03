Жителя Камчатки признали виновным в финансировании терроризма

Как установлено следствием, иностранный гражданин перевел денежные средства на счет установленного участника международной террористической организации для ведения вооруженной борьбы по мотивам радикальных религиозных убеждений на территории Сирийской Арабской Республики.
«Приговором Тихоокеанского флотского военного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет с отбыванием в тюрьме первых трех лет, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.