Интернациональные мошенники украли у казахстанцев более 100 млн тенге

«Для достижения своих преступных намерений они использовали разные схемы обмана и современные технологии, то есть приложения удаленного доступа (AnyDesk, Kenguru, Teamviewer) и т. д. В группе имеется свой “Обнал центр”, через который, используя дроперов, переводились денежные средства в криптовалюту», — сообщили в надзорном органе.