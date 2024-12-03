Порт-Сент-Луси
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Интернациональные мошенники украли у казахстанцев более 100 млн тенге

Группа людей, в том числе иностранцы, обманули казахстанцев на 100 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в прокуратуре Жетысуской области 3 декабря, интернациональные мошенники — группа из четырех человек, в том числе иностранца — обманули более 100 жителей региона на сумму более 100 млн тенге.

«Для достижения своих преступных намерений они использовали разные схемы обмана и современные технологии, то есть приложения удаленного доступа (AnyDesk, Kenguru, Teamviewer) и т. д. В группе имеется свой “Обнал центр”, через который, используя дроперов, переводились денежные средства в криптовалюту», — сообщили в надзорном органе.

При обыске по месту их жительства изъяли 35 сотовых телефонов, три системных блока, три ноутбука, два пневматических пистолета и три люксовых авто с дорогостоящими номерами.

«Проводится досудебное расследование в отношении четверых членов группы. За совершенное преступление подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет с конфискацией имущества», — отметили в прокуратуре.