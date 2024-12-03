Интернациональные мошенники украли у казахстанцев более 100 млн тенге

Как сообщили в прокуратуре Жетысуской области 3 декабря, интернациональные мошенники — группа из четырех человек, в том числе иностранца — обманули более 100 жителей региона на сумму более 100 млн тенге.
«Для достижения своих преступных намерений они использовали разные схемы обмана и современные технологии, то есть приложения удаленного доступа (AnyDesk, Kenguru, Teamviewer)
При обыске по месту их жительства изъяли 35 сотовых телефонов, три системных блока, три ноутбука, два пневматических пистолета и три люксовых авто с дорогостоящими номерами.
«Проводится досудебное расследование в отношении четверых членов группы. За совершенное преступление подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет с конфискацией имущества», — отметили в прокуратуре.