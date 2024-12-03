Мэра города Елизово на Камчатке приговорили к условному сроку за хулиганство

«Собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему депутату Собрания депутатов Елизовского городского поселения, который признан виновным в совершении хулиганских действий с применением насилия. Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком три года с испытательным сроком четыре года», — сообщили в надзорном ведомстве.