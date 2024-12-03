Мэра города Елизово на Камчатке приговорили к условному сроку за хулиганство

«Собранные отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Камчатскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора бывшему депутату Собрания депутатов Елизовского городского поселения, который признан виновным в совершении хулиганских действий с применением насилия. Приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком три года с испытательным сроком четыре года», — сообщили в надзорном ведомстве.
Следствием и судом установлено, что в ночь на 23 июля 2023 года, находясь в общественном месте, мэр города Елизово из хулиганских побуждений применил насилие и нанес рукой множественные удары по голове мужчине.
Как уточнили в прокуратуре, на момент совершения правонарушения, Артем Гаглошвили исполнял обязанности депутата Собрания депутатов Елизовского городского поселения. Как сообщили ТАСС в правительстве региона, Гаглошвили приступил к выполнению должностных обязанностей главы второго по величине города Камчатки в конце 2023 года.
Елизово — город на Камчатке в 40 км от краевой столицы. В нем проживают около 35 тыс. человек.