13 пожаров потушили за сутки в Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Даниловская горело домашнее имущество в квартире на четвертом этаже 10-этажного жилого дома. По лестничным маршам спасатели эвакуировали 13 человек, еще одного жильца вывели с помощью спасательного устройства газодымозащитники. На месте происшествия работали 22 сотрудника МЧС и 7 единиц техники.