13 пожаров потушили за сутки в Свердловской области

За прошедшие сутки на Среднем Урале зарегистрированы 13 техногенных пожаров, 7 из которых произошли в жилом секторе.
«Спасен один человек. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в свердловском МЧС.
Так, накануне в Каменске-Уральском на улице Менделеева горел жилой дом и надворные постройки на площади 132 квадратных метра. Огонь потушили за полчаса 10 спасателей и 4 спецмашины.
В Нижнем Тагиле в СНТ «Дружба» сгорел садовый дом на площади 40 «квадратров», на тушение понадобилось почти 20 минут.
В Екатеринбурге на улице Даниловская горело домашнее имущество в квартире на четвертом этаже 10-этажного жилого дома. По лестничным маршам спасатели эвакуировали 13 человек, еще одного жильца вывели с помощью спасательного устройства газодымозащитники. На месте происшествия работали 22 сотрудника МЧС и 7 единиц техники.