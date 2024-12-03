Подросток из России попал в реанимацию после аварии на Бали

Индонезийские медики наотрез отказываются выдавать родителям Ярослава документы, связанные с его обследованиями и лечением. Максимум, чего удалось добиться — это файл с компьютерной томографией, но без сделанного контраста эти документы бесполезны. Парню, по их словам, требуется срочная диагностика. Врачи опасаются, что у Ярослава начнётся отёк головного мозга, что уже грозит летальным исходом. Без адекватной противошоковой терапии у парня есть максимум 48 часов — счёт идёт на минуты.