В Норильске в суд передают дело об убийстве управляющего рестораном

«Преступление было тщательно спланировано и организовано. Члены преступной группы осуществляли скрытое наблюдение за потерпевшим, выбирая наиболее благоприятное время и место для его убийства. Ночью 8 марта 2001 года киллер с автоматом Калашникова в подвале дома по месту жительства бизнесмена ожидал его возвращения домой. В ночное время, подъехав на своем автомобиле, управляющий рестораном в сопровождении охранника направился в сторону своего подъезда. В этот момент киллер произвел в него несколько выстрелов и ранил охранника. Управляющий рестораном скончался на месте происшествия. Киллеру при помощи сообщников удалось скрыться с места преступления», — рассказали подробности в следственном управлении.