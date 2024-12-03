В Норильске в суд передают дело об убийстве управляющего рестораном

В следственном управлении СК РФ напомнили, что в марте 2001 года у подъезда дома на улице Комсомольская в Норильске нашли убитого местного жителя. Мужчина управлял одним из ресторанов города и был расстрелян из автомата Калашникова. По данному факту возбудили уголовное дело по пп. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой общеопасным способом), но сразу найти преступников не удалось.
Приостановленное предварительное следствие возобновили в 2024 году. Криминалисты, следователи и полицейские повторно изучили все собранные материалы и получили новую информацию о личности потерпевшего и лицах из его окружения, в том числе недовольных его методами ведения ресторанного бизнеса.
В итоге был задержан 55-летний москвич, который ранее проживал в Норильске и был лидером организованной преступной группировки. Кроме него к совершению преступления мог быть причастен 55-летний житель Норильска. Вместе с ними, по версии следствия, действовали еще два человека — киллер и еще один сообщник. Но привлечь их к ответственности невозможно, так как они скончались.
«Преступление было тщательно спланировано и организовано. Члены преступной группы осуществляли скрытое наблюдение за потерпевшим, выбирая наиболее благоприятное время и место для его убийства. Ночью 8 марта 2001 года киллер с автоматом Калашникова в подвале дома по месту жительства бизнесмена ожидал его возвращения домой. В ночное время, подъехав на своем автомобиле, управляющий рестораном в сопровождении охранника направился в сторону своего подъезда. В этот момент киллер произвел в него несколько выстрелов и ранил охранника. Управляющий рестораном скончался на месте происшествия. Киллеру при помощи сообщников удалось скрыться с места преступления», — рассказали подробности в следственном управлении.
Сейчас уголовное дело в отношении организатора преступления направлено в суд. Его подельника уже судят.