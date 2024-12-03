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Полиция со стрельбой задержала школьников, устроивших погоню в Петербурге

«МВД Медиа» в своем Telegram-канале сообщило, что в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов со стрельбой задержали двух школьников на чужой иномарке.

Источник: РИА "Новости"

Уточняется, что школьники 16 и 17 лет взяли у родственника ключи от его машины и поехали кататься по ночному городу. На улице Солдата Корзуна на них обратили внимание полицейские и приказали им остановиться.

«Однако, подростки проигнорировали требования полицейских. Началась погоня, в ходе которой нарушители проехали на красный свет и выехали на полосу встречного движения. В какой-то момент силовики открыли огонь по колесам иномарки», — отмечает «МВД Медиа».

В результате автомобиль удалось заблокировать на улице Народного ополчения. За рулем иномарки оказался 17-летний школьник, а на пассажирском сидении находился 16-летний подросток.