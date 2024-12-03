В Новосибирске подросток с особенностями развития просидел целую ночь в колодце

До этого сообщалось, что в Челябинске 11-летний школьник упал в яму с кипятком, он госпитализирован с ожогами ног. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Яма с кипятком образовалась из-за прорыва теплотрассы, ремонтные работы на участке ведет АО «УСТЭК-Челябинск».