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Очередная коммунальная авария в Челябинской области: без тепла 37 жилых домов в Златоусте

Очередная коммунальная авария в Челябинской области — без тепла остались 37 жилых домов в Златоусте, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Om1 Омск

По информации властей, все произошло рано утром 3 декабря. В части района машиностроительного завода было отключено отопление.

«Без ресурса 37 многоквартирных домов в нижней зоне. Работы по устранению коммунальной аварии проводит предприятие ООО “Златсеть”. На данный момент проводятся мероприятия по определению места утечки», — прокомментировали в городской администрации.

Ситуация на личном контроле главы округа Олега Решетникова.

Из оперативной сводки регионального Главка МЧС следует, что вечером 2 декабря в Златоусте уже ликвидировали аварийную ситуацию в системе отопления и ГВС. «В 20.40 (мск) 02.12.2024 аварийно-восстановительные работы проведены, заполнение системы завершено, теплоснабжение и ГВС восстановлено в полном объеме. Всего для ликвидации последствий аварии было привлечено 18 человек, 8 единиц техники», — сообщает чрезвычайное ведомство.

ЖКХ