Очередная коммунальная авария в Челябинской области: без тепла 37 жилых домов в Златоусте

Из оперативной сводки регионального Главка МЧС следует, что вечером 2 декабря в Златоусте уже ликвидировали аварийную ситуацию в системе отопления и ГВС. «В 20.40 (мск) 02.12.2024 аварийно-восстановительные работы проведены, заполнение системы завершено, теплоснабжение и ГВС восстановлено в полном объеме. Всего для ликвидации последствий аварии было привлечено 18 человек, 8 единиц техники», — сообщает чрезвычайное ведомство.