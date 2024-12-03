Очередная коммунальная авария в Челябинской области: без тепла 37 жилых домов в Златоусте

По информации властей, все произошло рано утром 3 декабря. В части района машиностроительного завода было отключено отопление.
«Без ресурса 37 многоквартирных домов в нижней зоне. Работы по устранению коммунальной аварии проводит предприятие ООО “Златсеть”. На данный момент проводятся мероприятия по определению места утечки», — прокомментировали в городской администрации.
Ситуация на личном контроле главы округа Олега Решетникова.
Из оперативной сводки регионального Главка МЧС следует, что вечером 2 декабря в Златоусте уже ликвидировали аварийную ситуацию в системе отопления и ГВС. «В 20.40 (мск) 02.12.2024 аварийно-восстановительные работы проведены, заполнение системы завершено, теплоснабжение и ГВС восстановлено в полном объеме. Всего для ликвидации последствий аварии было привлечено 18 человек, 8 единиц техники», — сообщает чрезвычайное ведомство.