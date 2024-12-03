В Башкирии выявили 26 мигрантов-нарушителей

Как пояснили в пресс-службе ведомства, у 24 иностранцев отсутствовали документы, подтверждающие право на пребывание в РФ. В отношении них составлены административные протоколы. На 4 мигрантов составили административные протоколы за уклонение от прохождения миграционного контроля, медицинского освидетельствования, идентификации личности, предусмотренных законом.
«По решению Стерлитамакского городского суда трое иностранных граждан заплатят штраф в размере 2 тысяч рублей, также одному необходимо заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. 21 мигрант помещен в центр временного содержания с дальнейшим выдворением за пределы РФ в форме принудительного перемещения через госграницу. Им также придется заплатить штрафы», — проинформировали в ведомстве.