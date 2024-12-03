В Башкирии выявили 26 мигрантов-нарушителей

«По решению Стерлитамакского городского суда трое иностранных граждан заплатят штраф в размере 2 тысяч рублей, также одному необходимо заплатить штраф в размере 40 тысяч рублей. 21 мигрант помещен в центр временного содержания с дальнейшим выдворением за пределы РФ в форме принудительного перемещения через госграницу. Им также придется заплатить штрафы», — проинформировали в ведомстве.