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В Челябинской области таможенники раскрыли схему контрабанды нефтепродуктов

Из Челябинской области незаконно вывезли 100 тонн нефтепродуктов.

Источник: Челябинская таможня

Таможенники обнаружили в Челябинской области схему контрабанды. За три года в Казахстан вывезли почти 100 тонн нефтепродуктов на 12,5 млн рублей.

Как рассказали в пресс-службе Челябинской таможни, моторное масло вывозили из страны под видом других товаров. Фирма-поставщик пошла на подлог, чтобы быстрее перевозить грузы и получить больше прибыли.

В контрабанде стратегически важных товаров теперь обвиняют сотрудницу компании. Уголовное дело женщины передали в суд, ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

таможня