В Челябинской области таможенники раскрыли схему контрабанды нефтепродуктов

Таможенники обнаружили в Челябинской области схему контрабанды. За три года в Казахстан вывезли почти 100 тонн нефтепродуктов на 12,5 млн рублей.
Как рассказали в пресс-службе Челябинской таможни, моторное масло вывозили из страны под видом других товаров. Фирма-поставщик пошла на подлог, чтобы быстрее перевозить грузы и получить больше прибыли.
В контрабанде стратегически важных товаров теперь обвиняют сотрудницу компании. Уголовное дело женщины передали в суд, ей грозит лишение свободы на срок до пяти лет.