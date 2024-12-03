На Дону экс-директор центра занятости пойдёт под суд за поборы

Экс-руководителя центра занятости населения Гуково будут судить за превышение должностных полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по региону.
Следователи пришли к выводу, что с 2018 по 2022 год чиновница требовала от подчиненных отдать ей часть начисленных премий. Они соглашались на эти условия, чтобы не быть уволенными. В итоге экс-директор незаконно получила почти 300 тысяч рублей.
До суда обвиняемая находится по домашним арестом. Если вину женщины докажут, ей грозит лишение свободы сроком от трех до десяти лет.