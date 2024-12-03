На Ямале завели дело на подростка, подозреваемого в избиении матери до смерти

«Возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). По версии следствия, в городе Надыме 27 ноября 2024 года между несовершеннолетним и его матерью, длительное время злоупотреблявшей спиртными напитками, возник конфликт. В ходе ссоры подросток нанес женщине три удара ногой в брюшную полость», — говорится в сообщении. В результате женщина получила травму, от которой умерла на следующий день, уточнили в ведомстве.