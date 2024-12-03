В Петербурге проводят проверку после гибели блогера при падении с высоты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет проводит проверку после обнаружения тела 27-летнего мужчины под окнами многоквартирного дома в поселке Парголово на севере Петербурга. По предварительным данным, смерть пострадавшего наступила в результате падения с 25-го этажа, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.