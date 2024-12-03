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В Петербурге проводят проверку после гибели блогера при падении с высоты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет проводит проверку после обнаружения тела 27-летнего мужчины под окнами многоквартирного дома в поселке Парголово на севере Петербурга. По предварительным данным, смерть пострадавшего наступила в результате падения с 25-го этажа, сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

Источник: Аргументы и факты

«У дома на Заречной улице в поселке Парголово обнаружено тело мужчины с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются причины произошедшего», — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, погибшим оказался 27-летний Дмитрий Костенков, известный как YouTube-блогер Amoral. Мужчина занимался обзорами творчества других блогеров, на его канал подписаны около 660 тыс. человек.

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