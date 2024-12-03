В Петербурге проводят проверку после гибели блогера при падении с высоты

«У дома на Заречной улице в поселке Парголово обнаружено тело мужчины с повреждениями, характерными для падения с большой высоты. Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, устанавливаются причины произошедшего», — говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, погибшим оказался 27-летний Дмитрий Костенков, известный как YouTube-блогер Amoral. Мужчина занимался обзорами творчества других блогеров, на его канал подписаны около 660 тыс. человек.