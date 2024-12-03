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Изъято более 500 г психотропов. В Витебске задержан закладчик

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники наркоконтроля Витебщины по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержали 28-летнего жителя областного центра. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Как стало известно, мужчина около недели работал оптово-розничным курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. У себя дома фасовал «товар» и раскладывал его по тайникам на территории Витебска.

При нем, в квартире, а также в закладках обнаружено и изъято свыше 500 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.