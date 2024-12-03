Изъято более 500 г психотропов. В Витебске задержан закладчик

Как стало известно, мужчина около недели работал оптово-розничным курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. У себя дома фасовал «товар» и раскладывал его по тайникам на территории Витебска.



При нем, в квартире, а также в закладках обнаружено и изъято свыше 500 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.



Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.