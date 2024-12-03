В Нижнем Новгороде 3-летний ребенок зацепился за горку в детсаду и погиб

18 марта 2024 году подсудимая вывела на утреннюю прогулку воспитанников детского сада — 21 человек. Оставшись без контроля, мальчик застрял между напольным покрытием и перилами игрового комплекса. Его зажало в области груди, ребенок повис в вертикальном положении ногами вниз и не смог из него выбраться. Это привело к механической асфиксии. Осмотр видеозаписей показал, что мальчик был в таком положении примерно 7 мин. Заметив произошедшее, воспитатель освободила ребенка и вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали клиническую смерть, мальчика госпитализировали, через месяц он умер в больнице.