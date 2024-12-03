В Нижнем Новгороде 3-летний ребенок зацепился за горку в детсаду и погиб

В Нижнем Новгороде на прогулке в детском саду 3-летний мальчик зацепился за «игровое оборудование» и погиб. У него произошла асфиксия, сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.
Прокуратура организовала проверку, на место трагедии выехал прокурор Нижегородского района города Нижний Новгород Дмитрий Рыжов. В ходе проверки дадут оценку исполнению законодательства при оказании образовательных услуг и при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 уголовного кодекса России — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. Санкции статьи в том числе предусматривают наказание в виде лишения свободы до трех лет.
В конце ноября осудили воспитательницу из детсада в Лесосибирске (Красноярский край), сообщили на сайте СУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Ее признали виновной в причинении смерти по неосторожности 3-летнему воспитаннику вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). В качестве наказания ей назначили ограничение свободы на 2 года — подсудимой нельзя выезжать из Лесосибирска и менять без согласия специализированного органа место жительства.
18 марта 2024 году подсудимая вывела на утреннюю прогулку воспитанников детского сада — 21 человек. Оставшись без контроля, мальчик застрял между напольным покрытием и перилами игрового комплекса. Его зажало в области груди, ребенок повис в вертикальном положении ногами вниз и не смог из него выбраться. Это привело к механической асфиксии. Осмотр видеозаписей показал, что мальчик был в таком положении примерно 7 мин. Заметив произошедшее, воспитатель освободила ребенка и вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали клиническую смерть, мальчика госпитализировали, через месяц он умер в больнице.