Под колёса внедорожника попала 3-летняя девочка в Актобе

В Актобе трёхлетняя девочка пробежала между припаркованными автомобилями и выскочила на дорогу, где угодила под колёса внедорожника. Это случилось в мкр Есет Батыр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Актюбинской области.