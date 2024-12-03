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Под колёса внедорожника попала 3-летняя девочка в Актобе

Её в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

В Актобе трёхлетняя девочка пробежала между припаркованными автомобилями и выскочила на дорогу, где угодила под колёса внедорожника. Это случилось в мкр Есет Батыр, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Актюбинской области.

По информации ДП, девочку госпитализировали в тяжёлом состоянии.

«Ребёнок доставлен в Актюбинскую областную многопрофильную детскую больницу. У неё диагностированы сочетанная травма, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и перелом костей таза», — сообщил травматолог К. Махамбетов.

Автомашиной управлял 29-летний водитель, транспорт изъяли и отправили на спецстоянку.

По факту этого ДТП проводится досудебное расследование.

«Полиция выясняет обстоятельства происшествия, включая причины, по которым ребёнок находился без присмотра взрослых», — добавили в департаменте.