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Helsingin Sanomat: между Швецией и Финляндией произошел новый разрыв кабеля

По данным издания, речь идет об интернет-кабеле.

Источник: Reuters

ХЕЛЬСИНКИ, 3 декабря. /ТАСС/. Новый разрыв телекоммуникационного кабеля произошел между Швецией и Финляндией. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.

По ее данным, речь идет об интернет-кабеле. Обрыв произошел на суше на территории Финляндии минувшей ночью.

Финская полиция подозревает, что обрыв произошел намеренно, о чем проинформированы власти Швеции, уточняет издание.

Helsingin Sanomat отмечает, что в Финляндии произошел обширный сбой в сети оптоволоконной компании Global Connect, однако пока не ясно, является ли он следствием обрыва кабеля. Согласно информации на сайте Global Connect, речь идет об «отдельных отключениях» в оптоволоконных сетях компании, которые связаны с повреждением коммуникаций в двух местах.

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