Helsingin Sanomat: между Швецией и Финляндией произошел новый разрыв кабеля

Helsingin Sanomat отмечает, что в Финляндии произошел обширный сбой в сети оптоволоконной компании Global Connect, однако пока не ясно, является ли он следствием обрыва кабеля. Согласно информации на сайте Global Connect, речь идет об «отдельных отключениях» в оптоволоконных сетях компании, которые связаны с повреждением коммуникаций в двух местах.