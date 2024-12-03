Helsingin Sanomat: между Швецией и Финляндией произошел новый разрыв кабеля

ХЕЛЬСИНКИ, 3 декабря. /ТАСС/. Новый разрыв телекоммуникационного кабеля произошел между Швецией и Финляндией. Об этом сообщает газета Helsingin Sanomat.
По ее данным, речь идет об интернет-кабеле. Обрыв произошел на суше на территории Финляндии минувшей ночью.
Финская полиция подозревает, что обрыв произошел намеренно, о чем проинформированы власти Швеции, уточняет издание.
Helsingin Sanomat отмечает, что в Финляндии произошел обширный сбой в сети оптоволоконной компании Global Connect, однако пока не ясно, является ли он следствием обрыва кабеля. Согласно информации на сайте Global Connect, речь идет об «отдельных отключениях» в оптоволоконных сетях компании, которые связаны с повреждением коммуникаций в двух местах.