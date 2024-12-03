Появилось видео с места массового ДТП с автобусом в Москве

Судя по кадрам, одна из 15 столкнувшихся легковушек заехала на крышу впереди стоящей машины. На месте работают сотрудники ГИБДД, оперативные службы пытаются растащить искореженные автомобили.
Как сообщили в пресс-службе столичной автоинспекции, повреждены только машины, пострадавших нет. Движение на Ленинградском проспекте в районе Петровского парка затруднено, автомобилистов просят заранее объезжать этот участок.
Ранее сообщалось, что на Ленинградском проспекте в массовую аварию попал автобус и 15 легковых автомобилей.