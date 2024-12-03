Полиция Германии с вертолетом искала белорусского водителя из-за ДТП с жертвами в городе Мехерних. Подробности рассказали в местной полиции.
Говорится, что дорожно-транспортное происшествие случилось 29 ноября 2024 года примерно в 11.40 на автобане BAB1 между развязками Мехерних и Вискирхен. Согласно предварительной информации, большегруз, за рулем которого находился 38-летний белорус, перестроился в левую полосу. В тот момент по данной полосе ехал микроавтобус Ford Transit.
Сообщается, что после этого микроавтобус врезался в припаркованный на обочине грузовик. Позднее его 27-летний водитель рассказал, что остановился там по причине резкого ухудшения самочувствия, а также технической неисправности.
Из-за случившегося удара 33-летний пассажир Ford умер на месте, а 52-летний пассажир позднее скончался в больнице. Кроме того, в учреждение здравоохранения с серьезными ранениями был доставлен 48-летний водитель микроавтобуса.
Отмечается, что грузовик, за рулем которого был белорус, после ДТП продолжил движение и уехал. Его удалось опознать и найти при помощи показаний свидетелей. Также был задействован самолет для поисков. Проводится расследование.
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