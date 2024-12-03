Полиция Германии с вертолетом искала белорусского водителя из-за ДТП с жертвами

Говорится, что дорожно-транспортное происшествие случилось 29 ноября 2024 года примерно в 11.40 на автобане BAB1 между развязками Мехерних и Вискирхен. Согласно предварительной информации, большегруз, за рулем которого находился 38-летний белорус, перестроился в левую полосу. В тот момент по данной полосе ехал микроавтобус Ford Transit.