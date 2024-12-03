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Полиция Германии с вертолетом искала белорусского водителя из-за ДТП с жертвами

В Германии полиция с вертолетом искала белоруса по причине ДТП с двумя жертвами.

Источник: Комсомольская правда

Полиция Германии с вертолетом искала белорусского водителя из-за ДТП с жертвами в городе Мехерних. Подробности рассказали в местной полиции.

Говорится, что дорожно-транспортное происшествие случилось 29 ноября 2024 года примерно в 11.40 на автобане BAB1 между развязками Мехерних и Вискирхен. Согласно предварительной информации, большегруз, за рулем которого находился 38-летний белорус, перестроился в левую полосу. В тот момент по данной полосе ехал микроавтобус Ford Transit.

Сообщается, что после этого микроавтобус врезался в припаркованный на обочине грузовик. Позднее его 27-летний водитель рассказал, что остановился там по причине резкого ухудшения самочувствия, а также технической неисправности.

Из-за случившегося удара 33-летний пассажир Ford умер на месте, а 52-летний пассажир позднее скончался в больнице. Кроме того, в учреждение здравоохранения с серьезными ранениями был доставлен 48-летний водитель микроавтобуса.

Отмечается, что грузовик, за рулем которого был белорус, после ДТП продолжил движение и уехал. Его удалось опознать и найти при помощи показаний свидетелей. Также был задействован самолет для поисков. Проводится расследование.

Тем временем маршрутка врезалась в электромобиль Tesla на улице Матусевича в Минске.

Кроме того, потерявший сознание таксист на Volkswagen устроил аварию с четырьмя авто на проспекте Независимости в Минске.

Ранее премьер-министр Роман Головченко сказал, почему 3 января 2025 не сделали выходным днем в Беларуси.