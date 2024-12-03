Минчанка перевела капитану дальнего плавания 2 тыс. евро

Одна из потерпевших, 45-летняя минчанка, рассказала оперативникам, что в прошлом году в социальной сети познакомилась с иностранцем. Он представился капитаном дальнего плавания и ищет серьезные отношения. Завязался виртуальный роман, они обменивались снимками интимного характера и иностранец пообещал минчанке приехать в гости. Потерпевшая даже перевела моряку 2 тыс. евро на билет, потому что его карта якобы была временно заблокирована. Но обещания он не исполнил и переписка прекратилась.



В этом году мошенник снова вышел на связь. Имея доступ к интимным снимкам потерпевшей, мошенник стал вымогать у нее 1 тыс. евро за их нераспространение. Однако женщина не пошла на поводу у афериста и обратилась к правоохранителям.



Второй потерпевший, 20-летний минчанин, также искал себе подругу по переписке в социальной сети. В ходе общения молодые люди обменивались интимными снимками. Спустя некоторое время новая знакомая потребовала у минчанина деньги, угрожая переслать полученный контент его друзьям. Потерпевший также отказался выполнять условия и обратился к правоохранителям.



Возбуждены уголовные дела по фактам вымогательства.



«Уважаемые граждане, будьте предельно внимательны при общении в социальных сетях. При поступлении подобных звонков не соглашайтесь на требования вымогателей, а немедленно обратитесь в милицию», — дополнили в ГУВД.