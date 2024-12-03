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Минчанка перевела капитану дальнего плавания 2 тыс. евро

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Фрунзенское РУВД обратились двое жителей столицы, которые стали жертвами шантажа при общении в мессенджере. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Одна из потерпевших, 45-летняя минчанка, рассказала оперативникам, что в прошлом году в социальной сети познакомилась с иностранцем. Он представился капитаном дальнего плавания и ищет серьезные отношения. Завязался виртуальный роман, они обменивались снимками интимного характера и иностранец пообещал минчанке приехать в гости. Потерпевшая даже перевела моряку 2 тыс. евро на билет, потому что его карта якобы была временно заблокирована. Но обещания он не исполнил и переписка прекратилась.

В этом году мошенник снова вышел на связь. Имея доступ к интимным снимкам потерпевшей, мошенник стал вымогать у нее 1 тыс. евро за их нераспространение. Однако женщина не пошла на поводу у афериста и обратилась к правоохранителям.

Второй потерпевший, 20-летний минчанин, также искал себе подругу по переписке в социальной сети. В ходе общения молодые люди обменивались интимными снимками. Спустя некоторое время новая знакомая потребовала у минчанина деньги, угрожая переслать полученный контент его друзьям. Потерпевший также отказался выполнять условия и обратился к правоохранителям.

Возбуждены уголовные дела по фактам вымогательства.

«Уважаемые граждане, будьте предельно внимательны при общении в социальных сетях. При поступлении подобных звонков не соглашайтесь на требования вымогателей, а немедленно обратитесь в милицию», — дополнили в ГУВД.