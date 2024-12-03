Силовики в масках оцепили общежитие в Екатеринбурге

В Екатеринбурге силовики съехались к общежитию на улице Подгорной в Завокзальном районе. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».
— Приехал целый автобус, ходят ищут кого-то с фонариками, — рассказал очевидец.
Отмечается, что проверки проходили на автобусной остановке «Хладокомбинат» Силовики останавливали пассажиров общественного транспорта и проверяли документы.
— Проводились плановые профилактические мероприятия по выявлению и пресечению нарушений миграционного законодательства, — рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.