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В Феодосии предотвратили аварийную ситуацию с газом

Ткаченко: в Феодосии предотвратили аварийную ситуацию с газоснабжением.

Источник: Комсомольская правда

В Феодосии удалось предотвратить аварийную ситуацию с газоснабжением. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Игорь Ткаченко.

Ранее градоначальник сообщал, что ситуация с газоснабжением в Феодосии близка к аварийной. По его словам, под отключение попадали котельные и часть соцобъектов. Руководитель администрации добавил, что восстановить газоснабжение большинства объектов планируют в среду, 4 декабря.

Позднее Ткаченко сообщил, что специалисты ГУП РК «Крымгазсети» провели работы на участке подземного газопровода среднего давления. Они были проведены на перекрестке улиц Володарского и Краснодарской. Руководитель администрации добавил, что такие меры позволили устранить угрозу возникновения аварийной ситуации без прекращения подачи газа.

«Таким образом, отключение газоснабжения в части города, которое планировалось на 3 декабря, отменяется», — отметил Ткаченко.

Градоначальник добавил, что капремонт на этом участке собираются сделать после того, как завершится отопительный сезон.