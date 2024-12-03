В Феодосии предотвратили аварийную ситуацию с газом

Ранее градоначальник сообщал, что ситуация с газоснабжением в Феодосии близка к аварийной. По его словам, под отключение попадали котельные и часть соцобъектов. Руководитель администрации добавил, что восстановить газоснабжение большинства объектов планируют в среду, 4 декабря.