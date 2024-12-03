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В Краснодаре проверяют информацию о маршрутке, из которой выпали четыре ребенка

Полиция Краснодара не получала сообщений о маршрутке, из которой выпали четыре ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре проверяют информацию о маршрутке, из которой выпали четыре ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Сообщения о происшествии появились в соцсетях. По словам очевидцев, все произошло в маршрутке № 66 вечером 2 декабря. Водитель на остановке «Переулок Гаражный», не дождавшись, пока выйдут одни пассажиры и зайдут другие, продолжил движение.

При этом, как говорят очевидцы, в транспорте не закрылись двери. В результате четверо детей выпали из салона.

В полиции Краснодара рассказали, что сообщений о таких происшествиях не поступало. Но после публикаций в соцсетях организовали проверку.

«Указанные сведения будут проверены, установлена личность водителя пассажирского автобуса и его действиям дана правовая оценка с учетом всех обстоятельств и последствий инцидента», — сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару.