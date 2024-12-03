В Краснодаре проверяют информацию о маршрутке, из которой выпали четыре ребенка

Сообщения о происшествии появились в соцсетях. По словам очевидцев, все произошло в маршрутке № 66 вечером 2 декабря. Водитель на остановке «Переулок Гаражный», не дождавшись, пока выйдут одни пассажиры и зайдут другие, продолжил движение.