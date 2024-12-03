AP: Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали из тюрьмы

«Ожидается, что он [Вайнштейн] останется там [в больнице] до тех пор, пока его состояние не стабилизируется, — приводит агентство текст заявления адвоката Вайнштейна. — Лишение его медицинской помощи [в тюрьме] — это не только врачебная халатность, но и нарушение его конституционных прав».