В Омской области арестовали четырех вымогавших выплаты у сына погибшего на СВО

ОМСК, 3 декабря. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали четырех жителей Марьяновского района Омской области, которые вымогали у 18-летнего мужчины выплаты за погибшего в зоне специальной военной операции отца. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак.
«Организованная преступная группа лиц, состоящая из четырех жителей Марьяновского района Омской области, оказывая психологическое воздействие, под угрозой физической расправы вымогала денежные средства в размере 1,4 млн рублей у 18-летнего гражданина, который должен был получить выплату за отца, погибшего в зоне проведения СВО. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий указанная попытка вымогательства была пресечена, члены организованной преступной группы задержаны», — сказала Руснак.
Она добавила, что возбуждено уголовное дело о вымогательстве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. По решению суда предполагаемые преступники помещены под стражу на два месяца.