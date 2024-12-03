В Омской области арестовали четырех вымогавших выплаты у сына погибшего на СВО

«Организованная преступная группа лиц, состоящая из четырех жителей Марьяновского района Омской области, оказывая психологическое воздействие, под угрозой физической расправы вымогала денежные средства в размере 1,4 млн рублей у 18-летнего гражданина, который должен был получить выплату за отца, погибшего в зоне проведения СВО. В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий указанная попытка вымогательства была пресечена, члены организованной преступной группы задержаны», — сказала Руснак.