Омский суд вынес приговор захватившему в тюремной больнице заложницу

ОМСК, 3 декабря. /ТАСС/. Омский суд приговорил к 18,5 года лишения свободы заключенного, который в августе 2023 года в медсанчасти УФСИН России по Омской области взял в заложницы и изнасиловал медсестру. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.
«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 18 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, последующих — в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 1,5 года», — сообщили в пресс-службе.
Как установил суд, 3 августа мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, в филиале медико-санитарной части № 55 регионального УФСИН взял в заложницы медсестру. Под угрозой канцелярского ножа он ее изнасиловал и удерживал в течение трех часов. Позднее женщина была освобождена сотрудниками.