Омский суд вынес приговор захватившему в тюремной больнице заложницу

Как установил суд, 3 августа мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, в филиале медико-санитарной части № 55 регионального УФСИН взял в заложницы медсестру. Под угрозой канцелярского ножа он ее изнасиловал и удерживал в течение трех часов. Позднее женщина была освобождена сотрудниками.