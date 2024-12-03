Мозырянин выращивал в квартире марихуану

Сотрудники наркоконтроля Мозырского РОВД установили, что 53-летний мозырянин, будучи системным потребителем наркотиков, оборудовал помещение, чтобы выращивать наркосодержащие растения. В шкафу квартиры оперативники обнаружили гроубокс с предметами для выращивания конопли, несколькими сухими кустами. Также при осмотре жилья задержанного нашли семена конопли, более 30 г марихуаны и приспособления для курения.



Как пояснил мужчина, наркосодержащие растения он выращивал для личного пользования.



В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. В УВД добавили, что ранее житель райцентра привлекался к уголовной ответственности за подобные преступления.