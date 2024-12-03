Лишь одного удалось спасти: в Башкирии пять человек стали жертвами тонкого льда

В Башкирии с 17 ноября зарегистрировано шесть происшествий на водных объектах, которые связаны с провалами людей под лед. По данным МЧС региона, пять человек погибли, и лишь одного удалось спасти.
Чрезвычайное ведомство начало проведение месячника безопасности людей на водных объектах, в рамках которого была максимально усилена профилактическая работа во всех муниципалитетах республики.
— Водоемы замерзают неравномерно. Лед тоньше вблизи мостов, в устьях рек и притоках, в местах быстрого течения, сброса теплых вод и где есть растительность. Безопасная толщина льда для одного человека — десять сантиметров. Запрещено выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Увидев детей на льду, не будьте равнодушны, убедите их уйти с водоема. За выход на тонкий лед в Башкортостане предусмотрен штраф от двух до трех тысяч рублей, — напомнили в МЧС.
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