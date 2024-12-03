В Уфе 2-летняя девочка проглотила 17 магнитных шариков

Ребенка доставили в больницу скорой медпомощи с жалобами на вялость и многократную рвоту. Сделав рентген-снимок, медики обнаружили в кишечнике 17 магнитных шариков от детского конструктора по 2 мм в диаметре. Как отметил в соцсетях и. о. министра здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, родители даже не подозревали, что малышка проглотила что-то подобное.
«Девочку экстренно направили на операцию. Хирургическое извлечение инородных тел заняло два часа. Соединившись между собой в разных отделах кишечника, шарики спровоцировали его непроходимость и образование кишечных свищей. Хирурги сумели постепенно извлечь из кишки все инородные тела, а затем зашили три отверстия, проделанных магнитиками», — рассказал руководитель ведомства.
Сейчас ребенок находится в отделении реанимации, получает лечение, угрозы для его жизни и здоровья нет. Девочке предстоит длительная реабилитация.
Ранее в Башкирии врачи удлинили пациенту ноги.