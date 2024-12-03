В Уфе 2-летняя девочка проглотила 17 магнитных шариков

Ребенка доставили в больницу скорой медпомощи с жалобами на вялость и многократную рвоту. Сделав рентген-снимок, медики обнаружили в кишечнике 17 магнитных шариков от детского конструктора по 2 мм в диаметре. Как отметил в соцсетях и. о. министра здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин, родители даже не подозревали, что малышка проглотила что-то подобное.