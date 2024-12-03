Лишенный свободы сын Даулета Турлыханова опротестовал приговор: что решил суд

В Алматы в ночь на 11 февраля 2023 года Нурасыл Болат напал на семью юристов Анну и Олега Черновых. Они пытались помочь девушке, также подвергшейся нападению со стороны молодого человека. В отношении Болата завели дело по ч. 2 ст. 107 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении двух и более лиц» УК РК.