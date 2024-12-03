«Ставил на счетчик»: омские полицейские задержали мужчину, продававшего машины с помощью шантажа

Омские полицейские задержали мужчину, который организовал бизнес с вымогательством. При продаже подержанных машин омич не спешил брать оплату — вместо этого он ставил покупателей «на счетчик».
По предварительной версии, на уловки вымогателя попался 18-летний омич. Фигурант дела предложил молодому человеку обменять машину с доплатой в 400 тыс. рублей. Согласно договору, в обмен на свой ВАЗ омич должен был получить «Лифан».
У юноши не оказалось на руках необходимой суммы. Тогда 32-летний фигурант дела предложил ему отсрочку платежа, однако никаких временных рамок оговорено не было.
Спустя какое-то время мужчина потребовал полной оплаты, а не получив денег, забрал обратно «Лифан» и затребовал с молодого человека еще 1,4 млн рублей. После этого покупателя вынудили написать расписку, но нотариус отказался заверять ее, заподозрив подвох.
После неудачной попытки заверить расписку, продавец попытался оформить на омича кредит, но и там потерпел неудачу. Юношу отпустили только после вмешательства его матери.
Это оказался не единичный случай подобного вымогательства. Таким же образом от рук мужчины пострадал житель Марьяновского района. Общая сумма причиненного ему ущерба составила 120 тыс. рублей.
Сотрудники полиции задержали омича и заключили под стражу. На него завели уголовное дело по факту вымогательства. Мужчине грозит до 7 лет колонии и штраф до 500 тыс. рублей.