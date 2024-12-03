«Ставил на счетчик»: омские полицейские задержали мужчину, продававшего машины с помощью шантажа

Спустя какое-то время мужчина потребовал полной оплаты, а не получив денег, забрал обратно «Лифан» и затребовал с молодого человека еще 1,4 млн рублей. После этого покупателя вынудили написать расписку, но нотариус отказался заверять ее, заподозрив подвох.