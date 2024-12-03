Житель Перми проведет в колонии 9 лет за убийство знакомого

Пермяка осудили за жестокое избиение своего знакомого, повлекшее смерть. Мужчина отправится в колонию строгого режима на 9 лет. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.
6 мая этого года 48-летний ранее судимый пермяк был в гостях у своих друзей. Между приятелями возникла ссора, в ходе которой осужденный нанес мужчинам удары руками по голове. От полученных повреждений один из них скончался на месте. Второму удалось отделаться проще, без сильного вреда для здоровья.
«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 9 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — добавили в ведомстве.