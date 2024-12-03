Житель Перми проведет в колонии 9 лет за убийство знакомого

6 мая этого года 48-летний ранее судимый пермяк был в гостях у своих друзей. Между приятелями возникла ссора, в ходе которой осужденный нанес мужчинам удары руками по голове. От полученных повреждений один из них скончался на месте. Второму удалось отделаться проще, без сильного вреда для здоровья.