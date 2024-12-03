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В Омске заключённый изнасиловал медсестру, взяв её в заложницы

Ему назначили 18,5 лет лишения свободы.

В Омске вынесли приговор ранее неоднократно судимому мужчине. Он признан виновным по статьям «Захват или удержание лица в качестве заложника, с применением предметов, используемых в качестве оружия» и «Изнасилование».

По данным следствия, происшествие произошло 3 августа 2023 года около 15:30 в помещении оказания медицинской помощи филиала медчасти № 10 ФКУЗ МЧС-55 УФСИН России по Омской области. Мужчина, отбывающий наказание в местах лишения свободы, угрожая лезвием канцелярского ножа, захватил в заложницы медсестру. После он её изнасиловал и удерживал в течение трёх часов.

Ранее осуждённый не раз был судим, в том числе за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами.

Суд назначил мужчине наказание в виде 18,5 лет лишения свободы с отбыванием первых четырёх лет в тюрьме, последующих — в исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 1,5 года.