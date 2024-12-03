В Омске заключённый изнасиловал медсестру, взяв её в заложницы

По данным следствия, происшествие произошло 3 августа 2023 года около 15:30 в помещении оказания медицинской помощи филиала медчасти № 10 ФКУЗ МЧС-55 УФСИН России по Омской области. Мужчина, отбывающий наказание в местах лишения свободы, угрожая лезвием канцелярского ножа, захватил в заложницы медсестру. После он её изнасиловал и удерживал в течение трёх часов.