Красноярка купила котлету с опарышами в центре города

Обед красноярки оказался с сюрпризом. В котлете ползали живые опарыши. После неудачной покупки женщина обратилась в Управление Роспотребнадзора.
Специалисты провели проверку в «Пловной № 1» и обнаружили ряд нарушений. Так, выяснилось, что в заведении размораживались и готовились те самые рыбные котлеты на столе, предназначенном для хлеба. Для приготовления полуфабрикатов использовались сырые яйца, на поверхности которых обнаружили птичий помет. Повара определяли готовность мяса визуально, а холодильники не сохраняли нужной температуры. Кроме того, специалисты не нашли маркировки и технологических документов для бифштексов.
Женщина имеет право обратиться с претензией к владелице «Пловной № 1», ИП Ильиной В. А. Также ИП грозит штраф за нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.