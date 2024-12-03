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Красноярка купила котлету с опарышами в центре города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Женщина купила навынос рыбный бифштекс в «Пловной № 1» на ул. Дубровинского.

Источник: Соцсети

Обед красноярки оказался с сюрпризом. В котлете ползали живые опарыши. После неудачной покупки женщина обратилась в Управление Роспотребнадзора.

Специалисты провели проверку в «Пловной № 1» и обнаружили ряд нарушений. Так, выяснилось, что в заведении размораживались и готовились те самые рыбные котлеты на столе, предназначенном для хлеба. Для приготовления полуфабрикатов использовались сырые яйца, на поверхности которых обнаружили птичий помет. Повара определяли готовность мяса визуально, а холодильники не сохраняли нужной температуры. Кроме того, специалисты не нашли маркировки и технологических документов для бифштексов.

Женщина имеет право обратиться с претензией к владелице «Пловной № 1», ИП Ильиной В. А. Также ИП грозит штраф за нарушения санитарно-эпидемиологических требований, сообщают в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

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