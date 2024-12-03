Красноярка купила котлету с опарышами в центре города

Специалисты провели проверку в «Пловной № 1» и обнаружили ряд нарушений. Так, выяснилось, что в заведении размораживались и готовились те самые рыбные котлеты на столе, предназначенном для хлеба. Для приготовления полуфабрикатов использовались сырые яйца, на поверхности которых обнаружили птичий помет. Повара определяли готовность мяса визуально, а холодильники не сохраняли нужной температуры. Кроме того, специалисты не нашли маркировки и технологических документов для бифштексов.