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Кофемана поймали в Ангарске

Полиция Ангарска задержала мужчину, который похитил несколько пачек кофе в супермаркете.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

В полицию обратилась сотрудница магазина. Она рассказала, что в торговый зал зашел мужчина, взял с полки несколько пачек кофе и направился к выходу, не заплатив. Она хотела задержать его, но мужчина оттолкнул женщину и убежал.

По записям с камер видеонаблюдения и следам рук полиция установила личность кофемана и задержала его. Похитителем оказался 35-летний ранее судимый ангарчанин. Он сказал, что взял кофе, чтобы его продать.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине запретили выходить из дома ночью и пользоваться интернетом и телефоном. Также на него надели электронный браслет, который фиксирует нарушения режима.