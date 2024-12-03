Кофемана поймали в Ангарске

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В полицию обратилась сотрудница магазина. Она рассказала, что в торговый зал зашел мужчина, взял с полки несколько пачек кофе и направился к выходу, не заплатив. Она хотела задержать его, но мужчина оттолкнул женщину и убежал.
По записям с камер видеонаблюдения и следам рук полиция установила личность кофемана и задержала его. Похитителем оказался 35-летний ранее судимый ангарчанин. Он сказал, что взял кофе, чтобы его продать.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине запретили выходить из дома ночью и пользоваться интернетом и телефоном. Также на него надели электронный браслет, который фиксирует нарушения режима.