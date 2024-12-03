В Москве задержан подозреваемый в обмане мужчины на 8 млн рублей

Предварительно установлено, что 38-летний москвич со своим знакомым приехал в банк на улице Дубининской для покупки золота. Владелец крупной суммы отдал сумку с наличными товарищу и ненадолго отлучился на улицу. В это время к его знакомому подошел неизвестный и мошенническим путем под предлогом продажи золота забрал сумку с деньгами, попросив ждать завершения сделки в помещении банка. Затем злоумышленник скрылся, рассказали в ведомстве.