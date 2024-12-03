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«Сын вытащил из огня»: стало известно состояние пострадавшей при пожаре на АЗС

Заправка вспыхнула в тот момент, когда около нее находился бензовоз.

Источник: РИА "Новости"

Близкие пострадавшей при пожаре на Smart АЗС в Искитиме рассказали, в каком состоянии находится женщина. Об этом сообщило издание КП-Новосибирск 3 декабря.

По словам родных, женщину вытащил из огня ее сын. Сейчас она находится в больнице. Ее состояние охарактеризовали как тяжелое.

Второго пострадавшего, водителя бензовоза, тоже госпитализировали в больницу с ожогами. О его состоянии ничего неизвестно.

Напомним, сотрудники СК инициировали доследственную проверку по факту возгорания заправки. Она вспыхнула в тот момент, когда около нее находился бензовоз.

Арина ВЛАСЕНКО.

пожары