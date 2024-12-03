Предприниматель из Самары стал жертвой цитрусовых мошенников

Найдя в интернете подходящий вариант сделки, самарец связался с человеком, позиционирующим себя посредником в приобретении цитрусовых. Посредник пообещал самарскому предпринимателю оказать содействие в покупке и поставке мандаринов. Условия посредника устроили бизнесмен, и он перевел на указанный посредником счет более полумиллиона рублей и стал ждать звонка с сообщением о прибытии мандаринов в Самару.