Предприниматель из Самары стал жертвой цитрусовых мошенников

В преддверии новогодних праздников 47-летний предприниматель из Самары решил заняться продажей мандаринов, купив через посредника две тонны цитрусовый в «теплых странах».
Найдя в интернете подходящий вариант сделки, самарец связался с человеком, позиционирующим себя посредником в приобретении цитрусовых. Посредник пообещал самарскому предпринимателю оказать содействие в покупке и поставке мандаринов. Условия посредника устроили бизнесмен, и он перевел на указанный посредником счет более полумиллиона рублей и стал ждать звонка с сообщением о прибытии мандаринов в Самару.
Однако на связь с самарцем больше никто не вышел. Предприниматель, поняв, что стал жертвой аферистов, обратился в полицию. По факту мошенничества заведено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.