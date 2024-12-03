Еще семь посетителей клуба Arma получили административные аресты

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы назначил административные аресты еще семерым посетителям ночного клуба Arma (бывший «Мутабор»), признав их виновными в хулиганстве по итогам рейда правоохранительных органов в ночь на минувшую субботу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Накануне административные аресты получили пятеро посетителей клуба. «Постановлениями Лефортовского районного суда города Москвы Шумбасов И. А., Самохвалов И. С., Матвеев Е. А., Филимонов В. А., Королева Е. Д., Хайруллин М. К. и Кулла В. признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста», — говорится в сообщении.
Протоколами по административным нарушениям установлено, что данные граждане, совершили правонарушение, которое выражалось в явном неуважении к обществу, сопровождавшееся нецензурной бранью в общественном месте. Таким образом, к административной ответственности по итогам проведенного правоохранительными органами рейда привлечены 12 посетителей ночного клуба.