Еще семь посетителей клуба Arma получили административные аресты

Накануне административные аресты получили пятеро посетителей клуба. «Постановлениями Лефортовского районного суда города Москвы Шумбасов И. А., Самохвалов И. С., Матвеев Е. А., Филимонов В. А., Королева Е. Д., Хайруллин М. К. и Кулла В. признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил каждому административное наказание в виде административного ареста», — говорится в сообщении.