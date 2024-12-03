Три года колонии запросили по делу о даче взятки экс-главе управления дорог

По версии следствия, в 2023 году на тот момент начальник ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеслав Данилов и гендиректор «Мелиострой» Ирина Городничева заключили госконтракты на содержание дорог в Свердловской области на 2,9 млрд руб. Обвиняемая якобы передала Данилову 4 млн руб. за общее покровительство и заключение контракта без проведения торгов. Деньги она оставила в санузле кабинета Вячеслава Данилова. Вину Ирина Городничева признала, заключила досудебное соглашение с прокуратурой и дала показания на других участников преступления.