В Беларуси за сутки при пожарах травмированы четыре человека

2 декабря в 22.02 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Вазгелы Молодечненского района Минской области. В результате пожара получил ожоги и отравление продуктами горения проживающий в доме с разрешения хозяина гражданин 1966 года рождения, неработающий. Мужчина госпитализирован.



Сегодня в 4.49 спасателям сообщили о пожаре в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома в г. Дзержинске Минской области. В результате пожара пострадал неработающий хозяин 1967 года рождения, который с отравлением продуктами горения госпитализирован. Работниками МЧС спасен находившийся в гостях мужчина (тоже 1967 года рождения), который, как и его приятель, с отравлением продуктами горения оказался в больнице.



3 декабря в 2.36 также поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Богдюки Берестовицкого района Гродненской области. В результате срабатывания автономного пожарного извещателя спасен хозяин 1954 года рождения, пенсионер, который с отравлением продуктами горения госпитализирован.



Причины пожаров устанавливаются.