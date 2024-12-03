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В Беларуси за сутки при пожарах травмированы четыре человека

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки при пожарах травмированы четыре человека. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

2 декабря в 22.02 в МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Вазгелы Молодечненского района Минской области. В результате пожара получил ожоги и отравление продуктами горения проживающий в доме с разрешения хозяина гражданин 1966 года рождения, неработающий. Мужчина госпитализирован.

Сегодня в 4.49 спасателям сообщили о пожаре в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома в г. Дзержинске Минской области. В результате пожара пострадал неработающий хозяин 1967 года рождения, который с отравлением продуктами горения госпитализирован. Работниками МЧС спасен находившийся в гостях мужчина (тоже 1967 года рождения), который, как и его приятель, с отравлением продуктами горения оказался в больнице.

3 декабря в 2.36 также поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Богдюки Берестовицкого района Гродненской области. В результате срабатывания автономного пожарного извещателя спасен хозяин 1954 года рождения, пенсионер, который с отравлением продуктами горения госпитализирован.

Причины пожаров устанавливаются.

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