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В Крыму в пансионате умерла женщина — Бастрыкин поручил возбудить дело

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти пенсионерки в пансионате для пожилых людей в Симферополе. Об этом сообщает Информационный центр СК.

Источник: РИА "Новости"

О смерти 73-летней женщины, страдавшей рядом заболеваний, сообщила ее дочь. По словам заявительницы, управляющая пансионатом самовольно приняла решение о смене назначенных пенсионерке жизненно необходимых лекарств.

В один из дней состояние пациентки значительно ухудшилось, она потеряла сознание. При этом прибывшая бригада скорой помощи отказала в транспортировке ее в больницу, незаконно оформив отказ от госпитализации. В тот же день женщина скончалась.

Кроме того, по словам заявительницы, при жизни мать неоднократно сообщала ей, что персонал учреждения оскорбляет и избивает подопечных.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело о представить доклад о ходе и результатах его расследования», — говорится в сообщении.

СК