В Крыму в пансионате умерла женщина — Бастрыкин поручил возбудить дело

О смерти 73-летней женщины, страдавшей рядом заболеваний, сообщила ее дочь. По словам заявительницы, управляющая пансионатом самовольно приняла решение о смене назначенных пенсионерке жизненно необходимых лекарств.
В один из дней состояние пациентки значительно ухудшилось, она потеряла сознание. При этом прибывшая бригада скорой помощи отказала в транспортировке ее в больницу, незаконно оформив отказ от госпитализации. В тот же день женщина скончалась.
Кроме того, по словам заявительницы, при жизни мать неоднократно сообщала ей, что персонал учреждения оскорбляет и избивает подопечных.
«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело о представить доклад о ходе и результатах его расследования», — говорится в сообщении.