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В Петербурге подняли теплоход «Джульетта», затонувший в Большой Невке

Последствия разлива нефтепродуктов полностью устранены.

Источник: Аргументы и факты

Во вторник, 3 декабря, в Петербурге завершились работы по подъему пассажирского теплохода «Джульетта», затонувшего у причала на Выборгской набережной. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что судно поднято без повреждений, а последствия разлива нефтепродуктов полностью устранены. Место происшествия обработали активной пеной для ликвидации загрязнения.

Напомним, теплоход затонул минувшей ночью. Частичный разлив нефтепродуктов удалось оперативно локализовать, что предотвратило дальнейшее загрязнение акватории.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения экологического законодательства и соблюдения требований безопасности при эксплуатации водного транспорта.

несчастный случай