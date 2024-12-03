В Петербурге подняли теплоход «Джульетта», затонувший в Большой Невке

Во вторник, 3 декабря, в Петербурге завершились работы по подъему пассажирского теплохода «Джульетта», затонувшего у причала на Выборгской набережной. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что судно поднято без повреждений, а последствия разлива нефтепродуктов полностью устранены. Место происшествия обработали активной пеной для ликвидации загрязнения.
Напомним, теплоход затонул минувшей ночью. Частичный разлив нефтепродуктов удалось оперативно локализовать, что предотвратило дальнейшее загрязнение акватории.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения экологического законодательства и соблюдения требований безопасности при эксплуатации водного транспорта.