На Кубани почти 400 тысяч карасей погибли из-за пересыхания реки

Согласно сведениям, предоставленным Сергеем Драло, проведенное обследование на участке водоема в 1,73 км юго-восточнее села Алексеевское показало, что погиб карась серебряный (более 396 тысяч особей). Мертвая рыба находилась в пересохшем русле реки. Длина исследованного участка составляет около 50 метров, ширина — от одного до семи метров.