На Кубани почти 400 тысяч карасей погибли из-за пересыхания реки

В Кущевском районе Кубани почти 400 тысяч карасей погибли из-за пересыхания реки Эльбузд. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Сергей Драло.
Информация про мор рыбы в этой реке появилась в соцсетях в конце ноября. Местные жители обратили внимание, что в водоеме сильно сократился уровень воды.
Согласно сведениям, предоставленным Сергеем Драло, проведенное обследование на участке водоема в 1,73 км юго-восточнее села Алексеевское показало, что погиб карась серебряный (более 396 тысяч особей). Мертвая рыба находилась в пересохшем русле реки. Длина исследованного участка составляет около 50 метров, ширина — от одного до семи метров.
По данным управления, массовый замор рыбы произошел из-за неблагоприятных погодных условий (засухи).
На момент обследования ложе реки было пересохшим, вода в нем практически отсутствовала. Прибрежная защитная полоса заросла камышом и рогозом.
Ранее эту версию подтвердили и по предварительным данным прокурорской проверки.