Обломки беспилотника упали на территории детского сада в Ростовской области

Обломки сбитого беспилотника упали на территории детского сада в Старой Станице В Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что около 10:00 мск в Каменском районе силы противовоздушной обороны сбили беспилотник, который летел над станицей на сверхмалой высоте.
«Обломки упали на территорию детского сада в Старой Станице. К счастью, никто из детей, их родителей и персонала не пострадал», — подчеркнул губернатор и добавил, что разрушений нет.