Скончался фигурант дела об избиении участника СВО под Волгоградом

УФСИН России по Волгоградской области официально подтвердило «Волгоградской правде.ру» смерть одного из напавших на участника СВО в городе Волжском Волгоградской области в сентябре этого года.
«Подследственный 1994 года рождения скончался в лечебном исправительном учреждении в результате осложнений имеющегося заболевания при реанимационных действиях», — ответили в ведомстве на запрос.
Это произошло еще 30 ноября. Неофициальная информация о гибели мужчины появилась в Сети пару дней назад.
Ранее СУ СКР по Волгоградской области завершил расследование уголовного дела об избиении двоих местных жителей, в том числе участника специальной военной операции, утвердив обвинительное заключение по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц».
По данным следствия, в конце сентября 2024 года обвиняемые, используя малозначительный повод, избили двоих прохожих. Момент драки зафиксировала камера наружного наблюдения.